MILANO. – Trentacinque concerti live di alcune fra le più grandi stelle Latin Festival, Assago, musica latina, 14 gruppi di musiche e danze tradizionali per la grande festa d’ inaugurazione, 7 feste nazionali, 16 eventi culturali nelle settimane dedicate ai diversi Paesi, 21 esibizioni folkloristiche, 5 piazze da ballo diverse, un Salsodromo con animazione e workshop di danza, 5 serate a tema che si alterneranno per tutta la durata della manifestazione, un maxischermo da 30 mq per tifare insieme alle partite dei Mondiali di calcio.

Sono alcuni dei dati della quarta edizione del ‘Milano Latin Festival’. Come tradizione il festival, che si svolgerà dal 14 giugno al 18 agosto ad Assago, è un mix di cultura, tradizione, solidarietà – tra cui donazione ai bimbi bisognosi e la prevenzione del tumore al seno – e tanta musica. ‘#Giornalistinfestival2018’, una tre giorni dal 18 al 20 giugno organizzata dall’Associazione lombarda dei giornalisti (Alg), è la novità di quest’anno.

Presentatrice ufficiale è Eradis Josende Oberto. Tra le star si va dal ‘Re della Trap latina’ Bad Bunny al ‘Principe della Bachata’ Prince Royce; dalla ‘Regina del Pop latino’ Lali Esposito, con due giorni di concerti uno dei quali aperto da Elettra Lamborghini, alla nuova ‘regina della musica urban’ Karol G, il cui concerto verrà aperto da Didy.

Tra gli altri i Piso 21, band del momento nominata ai Latin Grammy, e Descemer Bueno, il cantautore cubano multi-platino più famoso del decennio. Quindi Willie Colón, uno dei pionieri dell’autentico movimento della salsa tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70, e un’altra stella inserita in calendario: Sebastiàn Yatra, con i suoi 16 dischi di platino e 2 d’oro. E in unica data a Milano, dopo 8 anni di assenza dall’Italia, Daniela Mercury, una delle dive più popolari della musica brasiliana, con oltre 11 milioni di dischi venduti nel mondo.