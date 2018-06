BRUXELLES.- La Fondazione bresciana Assistenza Psicodisabili Onlus (Bap), la dottoressa Paola Scagnelli, il sacerdote don Virginio Colmegna e il professor Antonio Silvio Calò sono i quattro vincitori italiani del Premio Cittadino europeo 2018. La giuria del riconoscimento internazionale, giunto alla undicesima edizione, ha incluso i quattro italiani nella lista di cinquanta persone, associazioni e organizzazioni dei 28 Stati membri che si sono distinti per la loro capacità di “rafforzare l’integrazione europea e il dialogo tra i popoli, mettendo in pratica i valori della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue”.

La bresciana Bap sostiene e promuove il Centro abilitativo per minori ‘Francesco Faroni’, che oggi segue gratuitamente 90 minori autistici a partire dall’età di due anni. La dottoressa Scagnelli è primario di radiologia dell’ospedale di Lodi, ma durante le ferie presta il suo servizio di medico a Tabora (Tanzania) presso una casa famiglia gestita dalle suore della Provvidenza per l’infanzia abbandonata. Don Virginio Colmegna, ex direttore di Caritas Lombardia, è attivo sin dagli anni Ottanta come fondatore di comunità di accoglienza nel campo della sofferenza psichica e dei minori, ed é attivo anche per il reinserimento lavorativo dei detenuti.

Il quarto vincitore italiano, il professor Antonio Silvio Calò, insegna storia e filosofia al liceo Canova di Treviso, e da tre anni ospita nella sua abitazione sei immigrati africani. In seguito ai tragici eventi di Lampedusa del 2015 in cui centinaia di migranti persero la vita, il professor Calò e la sua famiglia si rese disponibile con la Prefettura ad accogliere alcuni dei sopravvissuti del naufragio.