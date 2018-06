Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

COMMUNITY – L’ALTRA ITALIA (Quotidiano, Quinta stagione)

Condotto da Alessio Aversa e Gloria Aura Bortolini.

I progetti, le ambizioni, i successi, le storie di chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il Paese di origine. Ogni settimana in studio ospiti di eccellenza dello spettacolo, della cultura, dell’industria italiana nel mondo. E poi lo spazio di servizio dedicato agli italiani all’estero, per rispondere a quesiti su pensioni, tasse, sanità, burocrazia… e lo spazio dedicato alla lingua italiana in collaborazione con la Società Dante Alighieri.

• Lunedì 11 Giugno 2018

Ospiti: il Ministro Plenipotenziario Fabio Cassese, della Direzione per la Promozione della Cultura e della Lingua Italiana della Farnesina, parla della prima edizione dell’iniziativa dedicata al cinema italiano, “Fare Cinema”; Francesca De Sapio, attrice di cinema e di teatro, insegnante di recitazione e autrice del libro “Per ogni persona incontrata”, ricorda e racconta riflessioni della sua vita molto intensa e un po’ fuori dall’ordinario; lo scrittore Camillo Scoyni, autore televisivo, presenta il suo secondo libro “L’angolo acuto” con il quale continua a dedicarsi alla sua grande passione: il romanzo giallo/noir; chiude la puntata la musica del trio Jazz di Letizia Onorati e Paolo Di Sabatino.

Storie dal mondo.

A New York, per conoscere Mattia Casalegno, che di professione fa il digital artist.

A Bucarest, per visitare la scuola italiana “Aldo Moro”, diretta da Tina Savoy, che vive in Romania ormai da 9 anni.

Da New York, l’incontro con Vittoria Lattanzio e Pasquale de Ruvo, 2 italiani che hanno portato a Brooklyn un angolo di Puglia piuttosto goloso.

• Martedì 12 Giugno 2018

Ospiti: Padre Paolo Floretta, che da anni porta le reliquie del Santo padovano, Sant’Antonio, fra le comunità degli italiani all’estero, in occasione, appunto, della festa di Sant’Antonio da Padova, la cui devozione è diffusa in tutto il pianeta; l‘attrice di cinema e fiction Teresa Saponangelo, racconta la sua attività professionale; Marta Farfan, esperta in politiche migratorie, risponde alle email in tema di cittadinanza; chiude la puntata la musica della cantante Maria Carfora e le sue grandi canzoni della storia italiana.

Storie dal mondo.

In Australia, per conoscere Monica Tommasin, che a Melbourne ha trovato l’amore e il lavoro.

A Boston, per incontrare il cantante Gian Faraone, un Crooner che si ispira al grande Frank Sinatra.

• Mercoledì 13 Giugno 2018

Ospiti: il Maestro Fulvio Creux, già direttore della Banda dell’Esercito e della Finanza e il professor Michele D’Andrea, storico, ricordano che il 2018 è l’anno rossiniano, si celebrano i 150 anni dalla morte del grande Gioacchino Rossini; il giovane scrittore Matteo Raimondi, presenta il suo libro d’esordio “Si spengono le stelle”; Mariangela Di Gangi, presidente del Laboratorio Zen Insieme, un’associazione che assiste gli abitanti dello Zen – Zona Espansione Nord, quartiere disagiato di Palermo; il dottor Salvatore Ponticelli, dirigente Area Relazioni Internazionali della Direzione Centrale Pensioni dell’INPS, risponde alle domande dei telespettatori su questioni pensionistiche e previdenziali.

Storie dal mondo.

A Boston, per conoscere Tino D’Agostino, insegnante di musica salernitano, che ha trasformato il programma musicale della High School dove lavora, attirando nel suo istituto tanti spettatori appassionati.

In Argentina, per scoprire chi sono e che attività svolgono i tanti romani che vivono a Buenos Aires.

• Giovedì 14 Giugno 2018

Ospiti: Federico Pacifici, attore versatile che ha recitato ruoli di tutti i tipi, al cinema, in televisione e in teatro, ma anche scrittore che ha appena pubblicato il suo ultimo libro “Facciamo che io ero”; con Piero Martin, fisico e autore – insieme ad Alessandra Viola – di “Trash – Tutto quello che dovreste sapere sui rifiuti”, per affrontare il tema dei rifiuti, questione sempre più globale, che non riguarda solo alcune zone dell’Italia; con Simone Varisco, dell’Ufficio Ricerca e Documentazione della “Fondazione Migrantes”, per ricordare proprio i 30 anni della Migrantes ed i 50 anni dell’UCEI (Ufficio Centrale Emigrazione Italiana).

Storie dal mondo.

A New York, per conoscere Nora Jaenicke, regista e autrice cinematografica cresciuta in Italia, che ha studiato cinema all’Istituto Europeo di Design di Roma e sceneggiatura alla Vancouver Film School in Canada. Poi ha scelto gli Stati Uniti.

A Miami, con Luca Mencarini, un parrucchiere romano che ha lasciato l’Italia molto presto e dopo varie esperienze in Sud America e in Europa, ha scelto la Florida.

• Venerdì 15 Giugno 2018

Ospiti: l’event designer Antonella Guzzardi, creatrice di eventi e progetti che uniscono cibo e natura, autrice de “Il favoloso mondo del picnic”, un libro pieno di spunti, curiosità e buoni consigli per preparare il picnic perfetto; l’ attore Giuseppe Lorin, poeta, regista, ma anche romanziere, critico letterario, conduttore e giornalista, presenta il suo ultimo libro “Transtiberim. Trastevere, il mondo dell’oltretomba”, libro illustrato dedicato ad uno dei quartieri romani più antichi; chiude la puntata la musica del gruppo Kutso.

Storie dal mondo.

Dall’ Australia, Tiziana Falciglia, una siciliana che produce pasta artigianale a Melbourne.

A Miami, per conoscere Sara Della Torre, una milanese che ha scelto una professione sempre meno insolita: fa la tattuatrice.

Tutti i giorni a Community trova spazio la lingua italiana grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri. In studio con: Beatrice Palazzoni, Fabio Poròli e Lucilla Pizzoli.

Si chiude la settimana con le news dal mondo per segnalare i maggior eventi italiani che accadono in giro per il mondo.

CINEMA ITALIA (Film)

IN GRAZIA DI DIO

(Drammatico, 2014)

Cicli, rassegne tematiche, appuntamenti che segnano la memoria e le ricorrenze del cinema italiano, scelti per il pubblico di Rai Italia, dal giornalista e critico Alberto Farina.

Film di prima visione o grandi classici del cinema italiano, da vedere e rivedere, che permetteranno di ripercorrere la storia dell’Italia, riflettere sul presente, divertirsi, emozionarsi, scoprire grandi storie, bravissimi attori, grandi registi del cinema italiano.

Regia: Edoardo Winspeare

Interpreti: Celeste Casciaro, Laura Licchetta, Gustavo Caputo, Anna Boccadamo, Barbara De Matteis

Costrette dalla crisi a chiudere la loro piccola impresa tessile, due sorelle tornano a vivere con la madre nella sua casa in campagna. Sarà proprio questa scelta obbligata l’inizio di una catarsi che porterà le protagoniste a riconsiderare il loro stile di vita e soprattutto le loro relazioni affettive.

ITALIAN BEAUTY (Magazine)

Quotidiano di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

Un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura unici e irripetibili, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del bel paese.

• Lunedì 11 Giugno 2018

Perugia, capoluogo della verde Umbria, nota anche per le sue importanti università: l’antichissima università degli studi fondata nel 1308 e l’università per stranieri, la più famosa d’Italia. Qui più di 20 anni fa è venuta a studiare la giapponese Ayumi Makita. Illustratrice di libri per bambini, costumista, scenografa, artista degli origami, ha esposto le sue opere a Tokyo, Yokohama e in Italia.

Per la serie “Terre d’autore”, il filo conduttore di questa puntata in viaggio nella provincia autonoma di Bolzano, è il romanzo di Francesca Melandri. Tra narrazione e realtà, seguendo luoghi e vicende dei personaggi principali, il libro fornisce gli elementi per un itinerario tra luoghi storici e vicende poco note, ma significative.

• Martedì 12 Giugno 2018

Un locale anni ’30 popolato da personaggi imprevedibili. L’orchestra di Piazza Vittorio, l’ensemble musicale multietnico più famoso d’Italia, rilegge e interpreta l’opera di Mozart più amata e rappresentata nel mondo: il Don Giovanni.

Si scende, poi, nel tacco d’Italia, a Bari, una magnifica città in chiaroscuro, sospesa sul Mediterraneo. Lo splendore del centro storico e la sacralità di San Nicola, venerato in tutto il mondo, convivono con periferie borderline, rifugio spesso di una criminalità stratificata. E’ lo scrittore barese Nicola Lagioia a cogliere le evoluzioni, splendori e ferocie della sua terra.

• Mercoledì 13 Giugno 2018

Trieste, per visitare la Illy, un’azienda nata con l’espresso a pressione e diventata famosa per una speciale confezione che migliora nel tempo l’aroma del caffè. Una famiglia di imprenditori che ha sempre legato la produzione del nero alla sostenibilità economica e sociale di tutta la filiera internazionale.

Terre d’Autore. Il realismo magico di uno scrittore unico nel panorama nazionale come Gaetano Cappelli porta a scoprire una regione spesso lontana dalla luce dei riflettori come la Basilicata. Tra storie di briganti, giacimenti d’oro nero, castelli e insenature mozzafiato, la Lucania raccontata da uno scrittore fuori dagli schemi.

• Giovedì 14 Giugno 2018

Puntata dedicata interamente agli spettacolari viaggi nelle Terre d’Autore…

Prima al mare, con la guida delle pagine di Spiaggia Libera Tutti di Chiara Valerio, nella piccola Scauri, luogo in cui memoria e racconto si confondono.

Poi, a navigare nei canali di Venezia, città sempre capace di stupire e di ospitare personaggi sorprendenti, guidati dai brani di alcuni scritti di Scabia. I secoli di vita sull’acqua hanno costretto ad adattare ogni cosa a uno stile di vita raro, se non unico: così è nata la gondola e la voga in piedi, un modo di remare unico, caratteristico dell’habitat veneziano.

• Venerdì 15 Giugno 2018

In passato le famiglie abruzzesi usavano un mobile chiamato “Arca”, una madia in cui si custodivano le cose preziose. L’incontro con Giuseppe, l’ultimo arcaro, per farne costruire una per i telespettatori del programma. Con questa piccola arca, si va in viaggio con l’obiettivo di riempirla dei sogni delle persone che vivono nelle meravigliose e martoriate terre del Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga.

“L’ultima estate in città”, romanzo di culto del 1973, è un agrodolce atto d’amore dedicato a Roma. Lo ha scritto Gianfranco Calligarich, che porta alla scoperta di una Città Eterna lontana dall’ovvietà, la cui grande bellezza sembra rifulgere nelle penombre della sua memoria.

ITALIAN BEAUTY – SPECIALE (Magazine settimanale)

Il settimanale di arte e cultura di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni, assume una veste ancora più internazionale.

Quaranta puntate speciali, in lingua italiana e sottotitolate in inglese, in onda ogni sabato.

Una visita alla Mostra di Arcimboldo, a Palazzo Barberini, a Roma. Una rara opportunità di conoscere meglio questo artista così divertente e sofisticato allo stesso tempo, pittore di corte presso gli Asburgo, brillante ed eclettico interprete del Manierismo.

Le Dolomiti ospitano sei grandi Musei della Montagna, in sei affascinanti location, un progetto straordinario sognato e voluto dal famosissimo scalatore Reinhold Messner.

Bellezza in bicicletta, propone una prospettiva diversa e nuove emozioni in sella a una bici: Sven e Niccolò i protagonisti di questo insolito tour alla scoperta dell’Italia, in viaggio dallo splendido lago di Bolsena al blu profondo del mare della Maremma, nella Toscana meridionale.

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via Skype con i telespettatori dei cinque continenti. In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

I giovani e il tempo libero, i giovani e l’amore, l’amore di Dio significato nella devozione popolare al Sacro Cuore e la festa di Sant’Antonio di Padova, il santo dei miracoli sono gli argomenti principali della puntata, nel mese dedicato ai Sacri Cuori di Gesù e Maria, simbolo del regno d’amore instaurato da Cristo.

Il tempo della vacanza come spazio educativo, di impegno e solidarietà, tempo di viaggi e conoscenze di nuovi popoli, identità usi e costumi. Come vivere il tempo libero come spazio di gratuità e di incontro, di svago e di amicizia soprattutto tra i giovani. I benefici di un felice rapporto tra giovani e anziani per una società migliore, dinamica, creativa e solidale. I vari contributi offerti dagli emigranti italiani della prima ora alle nuove generazioni nella testimonianza di chi, a partire dalla propria esperienza di emigrato italiano in America, si prodiga per offrire un sostegno economico ai giovani per incoraggiare lo studio e dinamizzare le doti professionali e umane di giovani meritevoli.

Antivigilia della festa di Sant’Antonio, il santo più conosciuto in tutto il mondo, grande taumaturgo , l’amico di Dio dalla potente intercessione che fa ritrovare le cose ma anche personalità illustre del primitivo francescanesimo, con un’esperienza missionaria tra i musulmani, acclamato docente di teologia, instancabile predicatore e maestro di vita spirituale.

Dopo la S. Messa, che si celebra nella Chiesa di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, l’Angelus del Papa e la benedizione dei fedeli radunati in Piazza San Pietro.

Tra gli ospiti: Padre Savio Zanetta, dei Legionari di Cristo; Carlos Junio Da Rocha, brasiliano, dei Legionari di Cristo; Padre Maged Maroun, promotore generale dell’Ordine Antoniano Maronita e rettore del Collegio S. Isaia; il Cav. Peter Caruso, italo-americano della Federazione Nazionale Calabresi del Nord America.

