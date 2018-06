CARACAS – Ángel Alvarado, diputado a la Asamblea Nacional (AN), acusó al gobierno nacional de estar pidiéndole a la Corporación Andina de Fomento (CAF) un préstamo por más de 130 millones de dólares para poder evitar caer el default.

“El Ejecutivo le está pidiendo a la CAF un préstamo a través del Banco Central de Venezuela (BCV), pero sabemos que es el mismo gobierno que controla todo. El Ejecutivo está desesperado porque necesita buscar una solución rápida para resolver el problema económico”, informó el parlamentario.

Alvarado presentó la denuncia para así poder hacer un llamado a los países de la región y que no apliquen este financiamiento pues sería “contradictorio a los principios” del Grupo de Lima, ya que este rechaza las políticas del gobierno del mandatario, Nicolás Maduro.

“La CAF no debería financiar a la dictadura. Países como Colombia y Perú no deberían permitir que este crédito sea aprobado”, destacó el diputado a la AN.

Ayuda a Venezuela

El Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) le habrían ofrecido ayuda a Venezuela, hace dos días, tras realizar un seguimiento a la situación del país.

El pasado miércoles, Carlos Vegh, economista jefe del BM para América Latina y el Caribe, aseguró que en conjunto con el FMI “apenas tengan oportunidad” están dispuestos a ayudar a Venezuela y “ofrecerle todo lo que sea posible”.

Vegh, calificó la situación de nuestro país como “lamentable” y a su vez “de una magnitud que no se veía desde hace décadas en la región”, explicó que sus acciones ante el país se debían a la petición de otros gobiernos.

Aprovechó las declaraciones que ofreció, y dio el último informe del FMI correspondiente al mes de abril de este año, el que se espera para Venezuela una inflación de casi 14.000% para este año, con un una caída del PIB de 15%.