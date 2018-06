(ANSA) – ROMA, 9 GIU – Prima la Malesia (22-9) e poi il Turkmenistan (22-10): La Nazionale femminile 3×3 chiude a punteggio pieno la prima giornata della FIBA 3×3 World Cup di Manila, nelle Filippine. Un esordio incoraggiante per il proseguimento del torneo. “Era importantissimo iniziare con il passo giusto. E’ vero che erano due partite sulla carta alla nostra portata, ma è altrettanto vero che occorre sempre dimostrare il proprio valore soprattutto nel 3×3 -ha affermato Angela Adamoli, allenatore della Nazionale 3×3 a fine gara – L’abbiamo fatto realizzando 22 punti in ogni partita (a 21 punti ci si aggiudica la partita anche se il tempo regolare non è ancora scaduto). Queste due gare sono state necessarie per entrare al meglio nel clima del Mondiale e abbiamo avuto la conferma che ci sono tante squadre forti. Adesso un momento di guadagnato riposo e poi cominciamo a pensare alle gare di lunedì”. La Nazionale torna in campo l’11 giugno, contro Indonesia e Repubblica Ceca. Le prime due squadre del girone accedono ai quarti del 12/6.