(ANSA) – VARSAVIA, 9 GIU – Un arcobaleno di acqua e luci ha aperto ieri sera a Varsavia la Gay Parade che si volgerà oggi nella capitale polacca, la più grande tra quelle organizzate in tutta la Polonia. Quest’anno le “marce per l’eguaglianza” si svolgono in un clima difficile per la comunità Lgbt che ha visto definitivamente sfumare la possibilità di una legge sui matrimoni tra persone dello stesso sesso. Tuttavia, quest’anno si terrà un numero record di parade, 12, incluse cinque organizzate per la prima volta in città roccaforti dei conservatori.