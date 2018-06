(ANSA) – ROMA, 9 GIU – Neymar vuole a tutti i costi andare al Real Madrid. La telenovela sul futuro del brasiliano si arricchisce di nuove puntate. La scorsa settimana – scrive Marca – emissari di Neymar e quelli del Real si sono incontrati a Liverpool (dove il Brasile era impegnato in una amichevole di avvicinamento ai mondiali di Russia 2018). Il contatto tra le parti è permanente e la decisione del giocatore è confermata, vuole andare a Madrid, a prescindere da chi sarà il prossimo tecnico ‘merengue’. E dopo le voci, insistenti, del possibile addio di Cristiano Ronaldo l’operazione Neymar diventa ogni giorno più concreta anche perché, nonostante il Psg faccia resistenza e non voglia privarsi del brasiliano (per il quale ha fissato il prezzo intorno ai 250 milioni di euro), CR7 è sempre stato un ‘pallino’ del proprietario del Psg, Al Khelaifi e ora, di fronte al desiderio dichiarato del portoghese di cercare un’altra destinazione, il desiderio dello sceicco potrebbe realizzarsi.