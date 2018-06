(ANSA) – ROMA, 9 GIU – Simona Halep ha vinto il Roland Garros battendo in finale in rimonta per 3-6, 6-4, 6-1 la statunitense Sloane Stephens. E’ il primo successo in una prova del Grande Slam per la romena, n.1 del mondo, che in precedenza era stata sconfitta nella finale dello Slam parigino nel 2014 e nel 2017.