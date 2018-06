(ANSA) – ROMA, 9 GIU – Oxfam schiera delle maschere che raffigurano i sette Grandi in una posa piuttosto rilassata al G7 in Canada per lanciare la sua protesta contro il cambiamento climatico. Gli attivisti dell’ong si mostrano ai fotografi in tenuta da pesca e con i volti di cartapesta dei leader della Terra. Justin Trudeau e Angela Merkel sventolano sorridenti le loro canne da pesca, mentre seduti comodamente su una tovaglia da picnic fanno loro compagnia Shinzo Abe e Theresa May, pronti ad addentare delle pannocchie. Emmanuel Macron nel frattempo guarda soddisfatto un pesce appena catturato con la rete, mentre alle loro spalle Donald Trump fa un falò con un grande mappamondo. Quanto a Giuseppe Conte, colpisce il fatto che sia l’unico a dare le spalle. Forse perché ancora poco conosciuto a livello internazionale. Tanto che, come segno di riconoscimento, si nota una bandiera tricolore al centro del cappello, che gli cade alle spalle. Dietro il gruppo, campeggia lo slogan “Prendetevi le vostre responsabilità sul clima”.