(ANSA) – ROMA, 9 GIU – E’ di Sebastian Vettel la pole position del Gp di F1 del Canada, che si correrà domani sul circuito di Montreal, valido come settima gara del Mondiale. Il pilota della Ferrari ha firmato il tempo di 1’10″764, precedendo di un niente Valtteri Bottas (+0,093) e Max Verstappen, con il terzo tempo, a 0,173. Quarta prestazione per il campione del mondo Lewis Hamilton, in ritardo di +0,232, davanti all’altro ferrarista Kimi Raikkonen, quinto, a 0,331.