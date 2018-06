(ANSA) – ROMA, 9 GIU – E’ deluso Kimi Raikkonen per come sono andate le qualifiche del Gran premio del Canada. Il finlandese della Ferrari ha chiuso con il quinto tempo, dopo un errore commesso nella Q3. “Ero partito bene ma, all’altezza di curva 2, accusavo sempre problemi di sottosterzo – ha spiegato -. In quell’occasione non ho fatto bene, ho perso leggermente la vettura sulla sinistra, ho messo due gomme sull’erba e ho rovinato tutto. Nonostante abbia provato a proseguire ero totalmente fuori traiettoria e ho dovuto rinunciare al tutto per tutto. Peccato”. Raikkonen, però, non dispera per la gara di domani. “Al momento è impossibile valutare a che livello sia il nostro passo gara – dice – Non era male, ma non era nemmeno il migliore. Vedremo domani come andranno le cose…”.