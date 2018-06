(ANSA) – MILANO, 9 GIU – L’Inter batte la Fiorentina 2-0 e conquista il nono scudetto del campionato Primavera. Nel Mapei stadium a Reggio Emilia sono serviti i tempi supplementari per decidere la sfida: i gol dell’argentino Facundo Colidio (94′) e di Matteo Rover (106′) hanno regalato il secondo titolo consecutivo alla squadra di Stefano Vecchi. A nulla è servito l’assalto finale dei viola, che si sono arresi nuovamente ai nerazzurri dopo la sconfitta nella finale scudetto della passata stagione. Per l’Inter si tratta del terzo titolo stagionale, dopo i trionfi in Supercoppa italiana e nel Torneo di Viareggio: tre successi che hanno portato nelle casse del club circa 1,5 milioni (500 mila euro a trofeo), grazie ai bonus contenuti nell’accordo di sponsorizzazione con Suning.