(ANSA) – ROMA, 10 GIU – E’ del 19,82% l’affluenza rilevata alle ore 12 in 623 comuni dei 760 chiamati alle urne per le elezioni comunali sulla base dei dati raccolti dal Viminale che non tiene conto di quelli della Sicilia. Alle precedenti elezioni omologhe, alle ore 12, la percentuale era stata del 14,48%, quindi il dato è in crescita. Alle 12 in Sicilia, secondo i dati forniti dall’ufficio elettorale della Regione, hanno votato per il rinnovo di 138 Consigli Comunali 278.280 persone pari al 16,94%. Anche in Sicilia cresce l’affluenza alle 12 rispetto alle scorse amministrative in tutti i capoluoghi di provincia tranne Trapani, probabilmente perchè si era già votato nel giugno 2017.