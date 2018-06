(ANSA) – MADRID, 10 GIU – Decine di migliaia di persone hanno formato una catena umana di oltre 200 chilometri lungo le strade dei Paesi Baschi per chiedere un referendum per la secessione della regione dalla Spagna. I dimostranti si sono tenuti per mano o hanno steso degli striscioni, con le scritte “E’ nelle nostre mani”, per formare la catena collegando idealmente le città di San Sebastian, Bilbao e il capoluogo Vitoria. Secondo gli organizzatori, hanno partecipato 175 mila persone, tra cui attivisti e politici baschi e catalani. La manifestazione si tiene appena un mese dopo l’annuncio dello scioglimento dell’Eta.