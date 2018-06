(ANSA) – ROMA, 10 GIU – “Il governo di Malta non è né l’autorità che coordina ne ha competenza sul caso” della nave Aquarius. Lo ha detto un portavoce del governo della Valletta citato dal quotidiano Malta Today in una prima reazione al caso. Il salvataggio degli oltre 629 migranti ora a bordo dell’Aquarius “è avvenuto nella zona libica di ricerca e soccorso ed è stato coordinato dal centro di soccorso a Roma”, ha sottolineato il portavoce del governo maltese, citato da Malta Today. “Malta non è né l’autorità che coordina ne ha competenza sul caso”, ha quindi spiegato.