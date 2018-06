(ANSA) – BERLINO, 10 GIU – “Il ritiro via tweet è ovviamente deludente e anche un po’ deprimente”. Lo ha detto Angela Merkel, ospite stasera al talk-show su Ard, commentando la decisione di Donald Trump di ritirare la firma dalla dichiarazione comune del G7. “L’Europa deve prendere meglio il suo destino nelle proprie mani e difendere da sola i suoi valori, nel caso con il Giappone”. Sugli Usa la Germania e l’Europa non potranno più “fare affidamento in maniera un po’ avventata”, ha aggiunto.