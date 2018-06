(ANSA) – FIRENZE, 10 GIU – I Verdi di San Giovanni hanno vinto la semifinale contro i Bianchi di Santo Spirito per 9 cacce e mezzo a 5. Saranno loro ad affrontare i Rossi di Santa Maria Novella (ammessi alla finale dopo il ritiro degli Azzurri di Santa Croce) nella finale del torneo 2018 il prossimo 24 giugno. La formazione dei Verdi fin dai primi minuti di una partita regolare e senza incidenti, oggi dedicata ai campioni olimpici Roberto Cammarelle e Valentina Vezzali presenti in piazza come Magnifico Messere e Leggiadra Madonna, hanno dimostrato di essere più forti. La squadra di Santo Spirito che schierava tanti esordienti, ha comunque lottato fino agli ultimi minuti per recuperare lo svantaggio.