(ANSA) – ROMA, 10 GIU – Cosenza e Siena sono le finaliste di playoff del campionato di calcio di serie C. La squadra cosentina ha sconfitto 2-0 in casa il Sudtirol, che all’andata aveva vinto 1-0. I toscani, vittoriosi 2-1 sul Catania nella prima partita di semifinale, si sono imposti ritorno ai calci di rigore (4-3) dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi 2-1 per i padroni di casa siciliani. La finale per un posto in serie B si giocherà a Pescara sabato prossimo, 16 giugno.