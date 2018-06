(ANSA) – ROMA, 11 GIU – Marco Asensio potrebbe lasciare il Real Madrid già quest’estate. Dall’Inghilterra, il Daily star, ipotizzando l’arrivo di Neymar a Madrid, parla di un possibile divorzio del giovane attaccanti maiorchino dalla ‘Casa Blanca’. A causarlo potrebbe essere per l’appunto lo sbarco di Neymar al Santiago Bernabeu che toglierebbe ulteriore spazio ad Asensio, già in lotta per un posto da titolare fisso con gente del calibro di CR7, Bale e Isco. Il giocatore mancino avrebbe diversi corteggiatori in Premier League e in particolare il Liverpool ha più volte chiesto informazioni sulla sua situazione contrattuale. Il cartellino di Asensio, classe 1996, è valutato intorno ai 75 milioni.