(ANSA) – LONDRA, 11 GIU – Sarà a ottobre in Oceania, prima tappa in Australia, il viaggio ufficiale di debutto del principe Harry e di Meghan Markle come coppia sposata in rappresentanza della famiglia reale britannica. L’annuncio, formalizzato da fonti di palazzo mentre ancora si attendono comunicazioni sulle date e la destinazione della luna di miele della nuova coppia, viene ripreso in queste ore dai media e interpretato come un atto di omaggio nei confronti dei genitori di Harry – l’erede al trono Carlo e la compianta Diana – che in quel continente fecero nel 1983 il loro primo viaggio da marito e moglie agli albori d’un matrimonio destinato peraltro a rivelarsi sfortunato.