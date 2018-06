(ANSA) – ROMA, 11 GIU – Allarme in casa Spagna. Gerard Piqué ha lasciato l’allenatore mattutino che la squadra stava sostenendo a Krasnodar (Russia), a causa di un problema al ginocchio sinistro. Il difensore centrale si è fermato dopo un’azione, quindi ha raggiunto gli spogliatoi a scopo cautelativo. Unico assente in campo stamattina era Carvajal, terzino del Real Madrid, che sta lavorando per recuperare, ma difficilmente sarà in campo venerdì sera nell’esordio contro il Portogallo. Il giocatore ha chiuso con un infortunio la finale di Champions del 26 maggio scorso a Kiev contro il Liverpool. Da ambienti vicini alla Federazione spagnola si minimizza, precisando che si tratta di un disagio di poco conto. Nei prossimi giorni, tuttavia, la situazione fisica di Piqué verrà monitorata, in modo da preservare il difensore da ulteriori problemi.