(ANSA) – ROMA, 11 GIU – Con tre vittorie e una sconfitta la Nazionale femminile Open 3×3 supera il primo turno e si qualifica ai quarti di Finale della FIBA 3×3 World Cup di basket in corso a Manila. Domani, martedì 12 giugno, giocherà alle 10.05 (ora italiana) contro gli Stati Uniti per l’accesso alle Semifinali. L’Italia arriva ai quarti dopo aver battuto sabato Malesia e Turkmenistan, questa mattina la modesta Indonesia 19-5 (ripescata in corsa dopo il ritiro del Venezuela), e aver perso 20-21 contro la Repubblica Ceca, in una partita valida, a quel punto, solo per il primo posto del girone A.