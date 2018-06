(ANSA) – NAPOLI, 11 GIU – Simone Verdi è a Roma per essere sottoposto alle visite mediche, prima della firma del contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi cinque anni. L’esterno d’attacco proveniente dal Bologna sarà visitato dal dottor Mariani, con l’assistenza del capo dello staff medico azzurro Alfonso De Nicola. Le visite, come è prassi per il Napoli, saranno particolarmente lunghe anche per un problema tecnico alla clinica romana che ospita la seduta, e potrebbero protrarsi fino al tardo pomeriggio. Subito dopo l’ok medico, Verdi si trasferirà nella sede romana della Filmauro dove firmerà il contratto con il presidente De Laurentiis. Nel caso in cui le visite si protraggano, la firma può essere rimandata a domani. Verdi arriva a Napoli in cambio di 25 milioni al Bologna e percepirà un ingaggio di circa 1,7 milioni a stagione. Dopo la firma del contratto, il giocatore andrà in vacanza per poi unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra per il raduno del 9 luglio a Castel Volturno.