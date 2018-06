(ANSA) – ROMA, 11 GIU – Brasile avanti a tutte, poi Germania e Spagna. Questo il podio dei Mondiali sul tabellone Snai a tre giorni dal calcio d’inizio. Fino a qualche giorno fa brasiliani e tedeschi erano sullo stesso piano, ma la fiducia nel Brasile è cresciuta dopo l’ultimo test sostenuto con l’Austria e finito 3-0 per la Seleçao. Oggi il Brasile è a 5,00, mentre la Germania, che invece dall’Austria è stata battuta giorni fa, segue a 5,75. La Spagna, che due giorni fa ha vinto soffrendo con la Tunisia, è data a 7,00. Poi la Francia: disinvolta e autorevole contro l’Italia, è stata poi stoppata sul pari dagli Stati Uniti, ciò che ha provocato un leggero ritocco alla quota mondiale, da 7,00 a 7,50. Il lotto delle maggiori pretendenti è chiuso, a 8,00, dall’Argentina, che arriva in Russia sulla scorta di un solo test, piuttosto facile, con Haiti (vittoria per 4-0). Si va poi in doppia cifra, a partire dal Belgio, dato a 12. Si sale a 18 con l’Inghilterra, a 25 con il Portogallo, a 30 con Croazia e Uruguay, a 40 con la Colombia.