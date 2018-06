CARACAS – Il primo atto della finale del Torneo Apertura 2018 finisce 1-1. Per conoscere chi porterà a casa la coppa tra Mineros e Zamora bisognerà attendere a mercoledì.

Come da previsione le due squadre sono scese in campo con la voglia d’infligere il primo colpo all’avversario. I primi a sfiorare il vantaggio sono stati i padroni di casa con Ángel Faría, ma il suo tiro non ha impensierito il portiere Joel Graterol. La risposta dei llaneros non si é fatta attendere prima Antonio Romero e poi Gustavo Rojas hanno tentato di sfondare la porta difesa da Mario Santilli ma senza riuscirci.

I padroni di casa hanno tentato di portarsi in vantaggio con i tiri di Mokoun e Peña, ma niente da fare il risultato é rimasto invariato.

A sbloccare il risultato in favore dello Zamora ci ha pensato Antonio Romero al 69esimo grazie ad un ottimo cross di Gallardo.

La risposta dei neroazzurri non si é fatta attendere, due minuti dopo, é arrivato l’1-1 grazie ad una palombella di Argenis Gómez dopo un ottimo cross di José Granados.

La gara di ritorno é in programma mercoledì, alle 19:00, nello stadio Agustín Tovar.

Il tabellino

MINEROS – ZAMORA 1-1

Reti: Antonio Romero 68’ (ZAM); Argenis Gómez 71’ (MIN).

Mineros de Guayana (1): Mario Santilli; Ángel Faría, Anthonys Matos, José Marrufo, José Granados, Yamil Medina (Brayan Hurtado 84′), Pedro Valdés (Argenis Gómez 64′), Nelson Hernández, Angelo Peña (Johan Arrieche 79′), Richard Blanco, Charlis Ortíz. Panchina Mineros: Luis Romero; Rodderyck Perozo, Paolo Chacón, Pablo Moreira.

Zamora (1): Joel Graterol; Kevin De La Hoz, Óscar Hernández, Ignacio González, Mayker González; José Soto, Christian Makoun; Erikcson Gallardo, Gustavo Rojas (Jorge Páez 88′), Antonio Romero (Anthony Uribe 82′); Ángel Osorio (Danny Pérez 69′). Panchina Zamora: Giancarlo Schiavone; Javier Maldonado, Nelson Pérez, Antony Trujillo.

Ammoniti: Pedro Valdés (24’) e Charlis Ortíz (73’). Arbitro: Alexis Herrera (CBB). Stadio: CTE Cachamay, Puerto Ordaz.

(FDS)