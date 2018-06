(ANSA) – NAPOLI, 11 GIU – Un giovane, del quale non sono state fornite le generalità, è stato fermato in serata a Napoli dai carabinieri per la vicenda dell’uccisione di Agostino Di Fiore, 28 anni, ammazzato all’alba in via Coroglio. Sull’episodio gli investigatori mantengono il massimo riserbo e stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità del fermato.