MOSCA. – Ormai ci siamo. Le nazionali stanno arrivando e tutto è pronto per l’inizio della festa. Persino la pioggia, che in questi ultimi giorni ha fatto sprofondare Mosca in un clima autunnale, dovrebbe lasciare il campo allo spettacolo permettendo a Russia e Arabia Saudita di giocare in condizioni ottimali.

Prima del fischio d’inizio, però, una breve cerimonia all’insegna della musica: sul prato verde dello stadio Luzhniki, tempio dello sport della fu Unione Sovietica, duetteranno infatti l’ex Take That Robbie Williams e la soprano Aida Garifullina, il tutto con la benedizione di Vladimir Putin.

Ma non sarà solo la musica ad aprire la competizione. Un altro ex di spicco, il ‘Fenomeno’ Ronaldo Nazario, interverrà nel corso della cerimonia per legare plasticamente le stelle del passato (prossimo, nel suo caso) a quelle del presente, ansiose di trovare nei cieli di Russia 2018 la quinta adatta per splendere e conquistarsi un posto nella ‘hall of fame’.

“Il match di apertura è sempre molto simbolico: è quell’istante in cui, giocatori o tifosi, si rendono conto che il grande momento atteso da quattro anni è finalmente arrivato”, ha sottolineato Ronaldo. Emozione condivisa anche da Robbie Williams e Aida Garifullina. “Non avrei mai immaginato di far parte di questa grande festa, la Coppa del Mondo, e per giunta proprio nel mio paese”, ha dichiarato la solista dell’Opera di Stato di Vienna, una delle giovani voci più acclamate in patria come all’estero.

“Ho fatto molto nella mia carriera – le fa eco l’ex Take That – ma ‘aprire’ i Mondiali, esibendomi davanti a 80 mila tifosi, è sempre stato un sogno per me: sarà una festa indimenticabile”. La cerimonia – prodotta dall’emittente russa Canale 1 e firmata da Felix Mikhailov, che ha già curato gli eventi chiave del viaggio di avvicinamento della Russia alla Coppa – si svolgerà solo mezz’ora prima del fischio d’inizio, in programma alle 17.

“Siamo lieti d’introdurre un nuovo formato per le cerimonie di apertura e chiusura della Coppa del Mondo FIFA, in termini di durata e orario, più vicini al calcio d’inizio”, ha affermato Mikhailov. “L’azione – ha precisato – si estenderà oltre lo stadio, comprendendo la città e l’area intorno a Luzhniki: il nostro spettacolo riguarderà il calcio e amore”. Insomma, aspettiamoci uno spettacolo pirotecnico coi fiocchi e forse anche qualche sorpresa: la Russia, in questi casi, non bada a spese.

(di Mattia Bernardo Bagnoli/ANSA)