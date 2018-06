(ANSA) – ROMA, 12 GIU – Zinedine Zidane, avvistato domenica a Parigi per la finale del Roland Garros tra Rafael Nadal e Dominic Thiem, ha assicurato di non aver preso ancora una decisione sul suo futuro. “Adesso mi sto riposando e non so quello che farò, la decisione più importante l’ho già presa. Vediamo quello che succede”, ha detto l’ex tecnico del Real Madrid. Zidane, fa sapere Marca, ieri ha partecipato nella capitale francese ad un evento promozionale insieme ad altri ex compagni di nazionale come Robert Pires, Christian Karembeu, Fabien Barthez, Laurent Blanc e Yuri Djorkaeff. ‘Zizou’, che ha speso parole di elogio per Kylian Mbappè, ha parlato anche delle possibilità della Francia ai Mondiali: “questa squadra ha un buon potenziale. Spero che possa arrivare il più lontano possibile e perchè no vincere la Coppa del Mondo”.