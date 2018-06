(ANSA) – MILANO, 12 GIU – Una giovane donna è morta carbonizzata la notte scorsa in un incidente stradale accaduto intorno all’una lungo la provinciale 343 Asolana, nei pressi di San Giovanni in Croce, nel Cremonese. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia stradale di Casalmaggiore, la ragazza viaggiava su una macchina che è uscita di strada, finendo in un fosso. Il conducente, anch’egli giovane, è riuscito a uscire dall’abitacolo e a dare l’allarme, mentre la vettura ha preso fuoco. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Mentre il giovane dava l’allarme si è anche verificato un tamponamento tra altre due auto.