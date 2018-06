(ANSA) – ROMA, 12 GIU – Aria di festa a Sochi per il primo allenamento in terra russa del Brasile in vista dell’esordio ai Mondiali, domenica sera contro la Svizzera. Spalti gremiti – l’allenamento era a porte aperte – per la prima sgambata di Neymar e compagni. L’atmosfera gioiosa non è stata turbata neanche dall’invasione di campo di un tifoso che voleva farsi una fotografia con i componenti della Seleçao. L’intruso – riferiscono i siti brasiliani – è stato subito allontanato da un addetto alla sicurezza. Nessun problema particolare per i giocatori tranne che per Fred che ha chiuso anzitempo l’allenamento. Philippe Coutinho, che oggi compie 26 anni, è stato ‘vittima’ di un rito di iniziazione da parte dei compagni che gli hanno sbattuto in testa un uovo ricoperto di farina.