(ANSA) – BOLOGNA 12 GIU – Filippo Inzaghi a un passo dall’ufficialità sulla panchina del Bologna. Il tecnico, chiusa ieri la sua avventura al Venezia, ha ottenuto il nullaosta dal club lagunare ed è giunto poco fa al centro tecnico di Casteldebole. Club e allenatore avevano l’accordo sulla parola ormai da settimane e tra oggi e domani è atteso l’annuncio da parte del club rossoblù sull’ingaggio di Inzaghi, che firmerà, molto probabilmente, un contratto biennale da circa 600mila euro netti a stagione. Sono in corso i colloqui per definire i progetti in vista della prossima stagione. (ANSA).