(ANSA) – ROMA, 12 GIU – Quello dell’Autonomia delle regioni “non sarà un percorso facile, nel senso che ci verrà richiesto di fare un bel lavoro. Tuttavia rispetto al trasferimento delle competenze dovrà corrispondere un trasferimento delle risorse e della copertura, per cui se non c’è la competenza dello Stato non si vede perché lo Stato debba avere questo tipo di risorse”. Lo ha detto la ministra per gli affari regionali Erika Stefani al termine dell’incontro con il governatore del Veneto, Luca Zaia. “Sono ottimista – aveva detto Zaia prima del vertice – e diciamo che oggi è una giornata storica perché è un appuntamento che risponde a un grande impegno della mia regione è che va verso la conclusione per noi più giusta, che è l’autonomia”. Sui tempi dell’accordo con il Veneto, Stefani ha aggiunto: “Alla luce del buon lavoro fatto dalla Regione Veneto, noi stabiliremo una nostra delegazione trattante, e una volta instaurati i tavoli tecnici auspico che si possa avere entro la fine dell’anno la firma di un’intesa”.