(ANSA) – TRIESTE, 12 GIU – “La volontà c’è anche se i tempi sono stretti visto che saremo in missione a Buenos Aires per le Olimpiadi giovanili, di certo mi piacerebbe che ci fosse una barca del Coni alla 50/a edizione della Barcolana”. Lo ha annunciato Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della Giunta che si è tenuta a Trieste. “L’idea è nata con la (Alessandra, ndr) Sensini – ha aggiunto il presidente – e ho sentito al telefono Vasco Vascotto, che nonostante i tanti impegni, sembra interessato. Chiaramente la barca la deve mettere a disposizione la Federazione Italiana Vela”, ha concluso. La 50/a edizione della Barcolana è in programma il 14 ottobre.