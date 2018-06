(ANSA) – ROMA, 12 GIU – Solo un segnale ma ancora nessuna ufficializzazione: Antoine Griezmann ha deciso di non svelare ancora quello che sarà il suo futuro. Dal ritiro Mondiale della nazionale francese (i Bleus esordiranno sabato contro l’Australia), il n.7 dei colchoneros, al centro delle voci di mercato, ha tagliato corto: “So che c’è molta attesa, ma oggi non è il giorno”, ha detto il francese in conferenza stampa, preceduto però da un significativo video in cui viene ritratto ancora con la maglietta biancorossa dell’Atletico Madrid. “Vogliamo che continui con noi, è un giocatore totale. La decisione è sua ma se rimarrà per noi sarà una gioia, altrimenti la vita continua”, gli aveva mandato a dire in mattinata lo spagnolo Koke, suo compagno di squadra.