(ANSA) – LA SPEZIA, 12 GIU – Cercasi volontari per presidiare il cimitero, contro la maleducazione e i bivacchi dei turisti. L’annuncio, tramite un bando, è del comune di Riomaggiore. Il camposanto della frazione di Manarola, alle Cinque Terre, da qualche tempo è diventato meta quotidiana di molti visitatori che “incuranti del rispetto dovuto al luogo, lo utilizzano come bivacco o per altre attività inopportune e irrispettose” si legge nell’avviso del comune per la selezione pubblica. Anche il luogo sacro è diventato ‘vittima’ del turismo di massa: viene utilizzato per selfie arrampicati sui tumuli, fotografie al paesaggio sino a veri e propri picnic seduti sui muretti del cimitero vista mare. La sindaco Fabrizia Pecunia aveva annunciato provvedimenti, con la chiusura del cancello di ingresso e la consegna delle chiavi ai residenti. Adesso arriveranno anche i ‘volontari civici’ che si occuperanno delle aperture e chiusure del cimitero e della sua sorveglianza “per tutelare la sacralità del luogo e al contempo, il rispetto per la memoria dei defunti”. Al bando potranno accedere i maggiorenni residenti a Riomaggiore, che riceveranno un rimborso per questa attività.(ANSA).