(ANSA) – MOSCA, 12 GIU – Il presidente russo Vladimir Putin domani sera assisterà a un concerto di gala in Piazza Rossa organizzato in occasione dei Mondiali di calcio e a cui parteciperanno importanti nomi della lirica e della musica classica come il direttore d’orchestra Valery Gergiyev, il pianista Denis Matsuyev, la soprano Anna Netrebko e i tenori Placido Domingo e Juan Diego Florez. Prima, Putin parteciperà a una sessione del 68/o Congresso della Fifa in programma all’Expocenter di Mosca.