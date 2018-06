(ANSA) – BOLOGNA, 12 GIU – Nuovo coach per la Virtus Pallacanestro Bologna. La Segafredo ha raggiunto un accordo con Stefano ‘Pino’ Sacripanti che sostituisce in panchina Alessandro Ramagli, lasciato libero dalla Vu Nera e passato a Pistoia. Sacrpanti, canturino 48enne, arriva da Avellino, ultima tappa di una carriera iniziata allenando giovanili di Cantù – condotte alla conquista di tre titoli italiani di categoria – e poi la prima squadra con cui, nel 2003 ha vinto la Supercoppa Italiana. Nella stagione 2001-2002 sempre alla guida della squadra lombarda la nomina ad ‘Allenatore dell’anno’. Tra le altre tappe della parabola di Sacripanti, Pesaro, Caserta e Avellino. Dal 2006 al 2016 è stato coach della Nazionale italiana Under 20, con cui ha conquistando il bronzo europeo nel 2007 nel torneo giocato tra Italia e Slovenia, l’argento nel 2011 in Spagna e l’oro nel 2013 in Estonia. Nel 2017 è stato chiamato da Ettore Messina a ricoprire il ruolo di assistente allenatore della Nazionale maggiore.(ANSA).