(ANSA) – TRIESTE, 12 GIU – “Riconoscimento del limite dei tre mandati, ufficializzazione delle quote di genere che devono essere il 30% nei consigli e il terzo aspetto riguarda le deleghe che devono caratterizzare la vita delle componenti delle assemblee elettive evitando situazioni analoghe al passato in cui vi era una certa facilità nel creare le maggioranze con pochi soggetti”. Sono i “tre punti centrali” del nuovo statuto del Coni, “ufficializzato” durante la riunione di Giunta del Coni a Trieste, e illustrati dal presidente Giovanni Malagò. Tra gli altri argomenti trattati anche la preparazione olimpica, per cui sono stati stanziati 1,8 mln alle 12 federazioni che hanno presentato progetti. E ancora i giochi del Mediterraneo di Terragona: “Sarà Giovanni Pellielo il portabandiera dell’Italia ai giochi” ha detto Malagò. Presenti 28 federazioni, “alcune con atleti di primissimo livello che parteciperanno a 232 gare nei 10 giorni di competizione. Gli azzurri saranno 415 di cui 181 donne.