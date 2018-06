(ANSA) – ATENE, 12 GIU – La Grecia e la Macedonia hanno raggiunto un accordo sul nome di quest’ultima, mettendo fine a una disputa pluridecennale. Lo ha dichiarato il primo ministro greco, Alexis Tsipras. “Repubblica della Macedonia del Nord”, sarebbe il nuovo nome del Paese ex jugoslavo concordato dai premier macedone e greco, Zoran Zaev e Alexis Tsipras, nel colloquio telefonico, scrivono i media greci, secondo i quali l’accordo formale dovrebbe essere definito nel fine settimana, forse sabato, nel corso di un incontro fra i due leader. La disputa fra Skopje e Atene sul nome della Macedonia dura da 27 anni e che blocca il cammino del Paese ex jugoslavo verso l’integrazione in Ue e Nato.