(ANSA) – MILANO, 12 GIU – “Icardi? È una suggestione. Sicuramente parliamo di un ottimo giocatore, che è dell’Inter. Le notizie giornalistiche ce lo hanno avvicinato ma rientra nella fantasia e nel fantacalcio”. Il dg della Juventus Beppe Marotta ha commentato così, a margine della presentazione del libro di Marco Bellinazzo “La fine del calcio italiano”, l’ipotesi dell’acquisto di Mauro Icardi, in uno scambio con Gonzalo Higuain. “Higuain è incedibile? I giocatori sono incedibili fino a che non chiedono la cessione – ah proseguito -. Da parte sua, non ci è mai pervenuta alcuna richiesta. Emre Can? Siamo ottimisti, i contatti sono a buon fine, nel giro di una decina di giorni si può concludere. Cancelo? Ottimo giocatore, ma non c’è alcuna trattativa in corso”, ha concluso Marotta.