(ANSA) – MILANO, 12 GIU – La Milano anti razzista è scesa in piazza per protestare contro la decisione del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, di chiudere i porti italiani alle navi dei migranti. In piazza della Scala, di fronte alla sede del Comune, sono arrivate oltre mille persone per dire sì all’accoglienza e al soccorso in mare. Al presidio ‘Apriamo i porti. Garantiamo il soccorso in mare’ partecipano associazioni come Emergency, Casa della Carità, il gruppo de I Sentinelli, i centri sociali, tante associazioni e realtà come ‘Insieme senza muri’, che lo scorso 20 maggio ha organizzato il grande corteo antirazzista a Milano, al quale, secondo gli organizzatori, hanno partecipato centomila persone. I manifestanti indossano teli termici come quelli che vengono dati ai migranti soccorsi in mare e hanno cartelli con le scritte “No Bossi-Fini. No Minniti-Orlando. Apriamo i porti. Nessuna persona è illegale”, oppure “Ama il tuo prossimo se ha i documenti. Dal Vangelo secondo Matteo Salvini”. Al presidio partecipano anche il cantautore Roberto Vecchioni che ha sottolineato come “bisogna manifestare per forza. Ogni volta che succede una cosa che è contro i principi fondamentali dell’umanità bisogna farsi vedere”. Con lui anche Gad Lerner e Gino Strada. Matteo Salvini “fa campagna elettorale sulla pelle di bambini e ragazzini in mezzo al Mediterraneo – ha aggiunto l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, che ha lanciato la manifestazione -. È una cosa indegna. E il Movimento 5 Stelle è diventato nei fatti l’organizzatore delle iniziative di Salvini”.