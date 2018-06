(ANSA) – NAPOLI, 12 GIU – Vernice rossa sulle bandiere della Lega e del Movimento 5 Stelle a simboleggiare il sangue dei migranti. L’azione dimostrativa è stata messa in atto durante il presidio a largo Berlinguer indetto dalla Rete antirazzista, dal movimento Migranti Napoli e da Potere al Popolo. I manifestanti sono arrivati in corteo da piazza Garibaldi. Ad aprire il corteo lo striscione ‘Aprite i porti, Welcome refugees’. Un messaggio ribadito su un altro striscione anche in inglese e in francese. Dopo il presidio, i manifestanti si sono diretti davanti la Prefettura e poi alla Stazione Marittima al grido di ‘Tutto il mondo detesta Salvini’, ‘Assassini’ e ‘Apriamo i porti, mandiamo via Salvini’.