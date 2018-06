(ANSA) – WASHINGTON, 12 GIU – L’ex presidente degli Stati Uniti George H.W. Bush compie 94 oggi anni ed e’ il primo fra gli ex presidenti Usa a raggiungere tale veneranda eta’. L’ex inquilino della Casa Bianca festeggia la ricorrenza insieme con diversi familiari, nella sua residenza a Kennebunkport, in Maine, dove e’ rientrato otto giorni fa dopo il recente ricovero in ospedale dovuto ad un episodio di pressione bassa.