(ANSA) – IMPERIA, 12 GIU – Un ex medico dell’Asl imperiese, Nadhir Garibizzo, 59 anni, uscito 8 mesi fa dal carcere dopo una condanna a 12 anni per omicidio e occultamento di cadavere dell’amante Ornella Marcenaro, è stato arrestato per tentato omicidio di un bambino di 8 anni, figlio di una avvocatessa imperiese. L’uomo puntava un coltello alla schiena del bimbo. E’ stato disarmato dal marito dell’avvocato. “Ha cercato di uccidere mio figlio e gridava cerco l’avvocato”, ha detto la legale. La professionista non era tra i difensori dell’uomo nel procedimento per omicidio e occultamento di cadavere, ma lo aveva assistito in cause civili antecedenti. Il marito del legale per disarmare Garibizzo è rimasto ferito ad un braccio. La professionista, che attendeva la visita di un amico di famiglia, aveva aperto il cancelletto della villa e l’uomo ha approfittato di questo per entrare in casa. “Aveva un coltello e lo puntava alla schiena di mio figlio sdraiato sul divano. Non so perché lo abbia fatto”.