ROMA. – Erano le 20.25 circa quando le trasmissioni delle prime tre reti della tv pubblica si sono improvvisamente interrotte. A provocare il black out del segnale Rai è stata l’esplosione di tre batterie della centrale elettrica di Saxa Rubra. Su Rai1 era in corso il Tg1 delle 20, che stava mandando in onda un servizio sul Gay Pride, quando lo schermo è diventato nero, provocando numerose reazioni dei telespettatori sui social network.

Lo stop è durato circa cinque minuti tanto che il Tg2 è riuscito a iniziare regolarmente, come gli altri programmi di prima serata. E’ tornato prima il segnale di Rai3, poi quello di Rai2 ed infine quello di Rai1. “Per un grave e imprevedibile guasto tecnico che si è verificato questa sera con l’esplosione di tre batterie della centrale elettrica di Saxa Rubra, è saltato più volte il segnale di Rai1, Rai2 e Rai3 – ha precisato la tv pubblica in una nota -. Sono in corso le verifiche per accertare cause e responsabilità. La Rai si scusa con tutti i suoi telespettatori per il disservizio”.

I tecnici sono al lavoro per capire cosa abbia provocato l’esplosione. A quanto si apprende, ci sarebbe stato un calo di corrente che ha mandato in tilt il sistema di emergenza. I tecnici sono al lavoro per capire il motivo di questo calo di tensione. La riattivazione del segnale è stata possibile grazie all’attivazione dei gruppi elettrogeni. A Saxa Rubra si è subito recato il dg Mario Orfeo per assicurarsi che la ripresa delle trasmissioni avvenisse senza intoppi.

In serata l’Acea. che fornisce l’energia elettrica ha fatto sapere che il guasto è rientrato e che si è provveduto alla rialimentazione. Tanti i commenti sui social, tra stupore e ironia. A dare la conferma del guasto è stata la giornalista del Tg2 Manuela Moreno, che ha scritto su Twitter: “Siamo in #blackout #rai”. Sul social network è stato lanciato anche l’hashtag #Raidown, che ha subito scalato la classifica dei trending topics italiani.

Tanti i commenti ironici, molti dei quali imputavano il black out a una scelta del ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Dopo i porti Salvini chiude pure la #Rai #Raidown”, ha scritto un utente. Diversi altri hanno preso spunto dalle parole del ministro questa sera a Otto e Mezzo: “Alcuni telegiornali della Rai – ha detto Salvini – sembrano quelli degli anni ’20 e degli anni ’30. Lo dico da giornalista, in queste settimane sto vedendo un’opera di disinformazione a reti quasi unificate che non ha precedenti in Italia”.

“Ma è del tutto casuale – si è chiesto un altro utente – che questo #raidown, sia capitato proprio mentre su La7 Salvini screditava i giornalisti?”.

(di Michele Cassano/ANSA)