CARACAS – La comisión de finanzas de la Asamblea Nacional (AN), solicitó al Gobierno Nacional este lunes que estableciera un mercado cambiario “libre” para el envío de remesas a familiares. Esta petición se realizó luego que el Ejecutivo Nacional anunciará el pasado viernes la autorización a tres empresas de cambio para recibir remesas del exterior.

Rafael Guzmán, presidente de la Comisión de Finanzas de la AN, expresó que “si no hay un mercado cambiario transparente, libre, la gente no va a mandar sus remesas a través de la banca, entiendan eso, nadie va a venderle un dólar al Gobierno a un tercio de lo que le pueden dar”.

El parlamentario también explicó que al país le ingresaron por concepto de remesas al menos 2.000 millones de dólares en 2017, y que esta cifra se puede triplicar para este año, gracias a la constante salida de venezolanos del país.

“Todos los días se están yendo venezolanos al exterior a ver cómo consiguen un espacio para ayudar a sus familiares en Venezuela”, añadió.

Las tres empresas designadas por el vicepresidente de la República Tareck El Aissami son: Italcambio, Insular y Grupo Zoom, aliadas de operadores internacionales como Western Union y Moneygram.

El Aissami, sostuvo que esta medida se realizó con el objetivo de evitar que las mafias organizadas que operan en el país realicen estas transacciones. “Mafias del delito organizado que fomentan y promueven el dólar (paralelo) criminal que afecta tanto a la economía nacional,” sostuvo.