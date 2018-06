(ANSA) – ROMA, 13 GIU – Sorteggio da brividi per la 118/a edizione dello US Open di golf (14-17 giugno a Southampton, New York). Che nei primi due giorni di gare vedrà giocare l’uno al fianco dell’altro Dustin Johnson (n.1 mondiale), Justin Thomas (n.2) e Tiger Woods. Tre straordinari campioni si sfideranno nel secondo major stagionale in uno scontro che s’annuncia stellare. Ma non sarà certo l’unico duello super da seguire. Affascinante la sfida tutta spagnola che metterà di fronte Jon Rahm, Sergio Garcia e Rafa Cabrera Bello. Ma anche quella che vedrà impegnati Francesco Molinari (unico azzurro in gara), Tommy Fleetwood e Alex Noren, per un remake del BMW PGA Championship vinto dal piemontese. Straordinario poi il match tra Rory McIlroy, Jordan Spieth e Phil Mickelson. Oltre a quello tra gli inglesi Tyrrell Hatton, Ian Poulter e Danny Willett. Da tenere d’occhio anche il big match tra Bubba Watson, Jason Day e Brooks Koepka (campione in carica). Sei sfide, tra le tante, una più bella dell’altra. In campo tutti i fenomeni del green.(ANSA).