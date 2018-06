(ANSA) – SINGAPORE, 13 GIU – La Corea del Sud ha aperto all’ ipotesi di sospendere le manovre militari congiunte con gli Usa per aiutare i negoziati di denuclearizzazione della Corea del Nord, all’indomani dell’annuncio di Donald Trump sullo stop ai “war game costosi e provocatori” con Seul. “Per ora, c’è ancora bisogno di capire il significato esatto e le intenzioni dei rilievi di Trump. Fintanto che si terranno negoziati seri tra Nord e Usa, crediamo di dover prendere in esame vari modi per favorirli”, ha detto il portavoce della presidenza Kim Eui-kyeom.