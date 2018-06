(ANSA) – ROMA, 13 GIU – “Giusto e condiviso sdegno per le dichiarazioni francesi”. Lo ha detto l’ex premier, Romano Prodi, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, in merito alla vicenda dei migranti. “Dire quello che ha detto il governo francese – ha aggiunto Prodi – è intollerabile soprattutto da parte di un governo che ha causato l’inizio di questa tragedia. La guerra in Libia l’ha fatta la Francia. Noi ci siamo incredibilmente accodati, non ho mai visto qualcuno fare un guerra contro i propri interessi”. “La Francia in questi anni – ha concluso Prodi – ha gestito le cose in Libia con iniziative assolutamente proprie non curandosi degli interessi generali. Macron, in questo unico caso, non ha fatto altro che mettere insieme le forze politiche italiane”.