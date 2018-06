(ANSAmed) – BEIRUT, 13 GIU – Il primo ministro libanese, Saad Hariri, è partito oggi per Mosca, dove ha in programma un incontro con il presidente russo Vladimir Putin e dove assisterà domani alla partita inaugurale dei Mondiali tra Russia e Arabia Saudita. Lo rende noto l’ufficio stampa dello stesso Hariri. Secondo i media libanesi, il primo ministro dovrebbe avere un colloquio anche con il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman. Riad è il principale sponsor politico di Hariri nella regione e al centro dell’incontro dovrebbero essere i suoi sforzi per formare un nuovo governo a Beirut dopo le elezioni politiche del 6 maggio scorso.